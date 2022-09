Partorisce dopo il trapianto di utero: “Primo caso in Italia e sesto al mondo” (Di venerdì 2 settembre 2022) È diventata mamma dopo il trapianto di utero ed è la prima in Italia. E’ successo all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove una 31enne, priva di utero dalla nascita a causa della sindrome di Rokitansky, ha dato alla luce la piccola Alessandra. Il nome è stato scelto dai genitori della piccola in ricordo della donatrice. Si tratta anche del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero da donatrice deceduta. Il parto non è stato semplice: la donna è stata sottoposta al cesareo dopo attacchi febbrili da positività al Covid, la piccola Alessandra è nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza e pesa 1,7 kg. Madre e figlia sono ancora ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 2 settembre 2022) È diventata mammaildied è la prima in. E’ successo all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove una 31enne, priva didalla nascita a causa della sindrome di Rokitansky, ha dato alla luce la piccola Alessandra. Il nome è stato scelto dai genitori della piccola in ricordo della donatrice. Si tratta anche delaldi gravidanza portata a termine con successoundida donatrice deceduta. Il parto non è stato semplice: la donna è stata sottoposta al cesareoattacchi febbrili da positività al Covid, la piccola Alessandra è nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza e pesa 1,7 kg. Madre e figlia sono ancora ...

