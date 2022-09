Partito nazista | insulti antisemiti a Fiano? Ma il Pd tace | la foto della vergogna | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Sia chiaro, circa la solidarietà a Emanuele, deputato del Pd e candidato a Milano, nessuna incertezza. Le minacce apparse nei suoi confronti all'università La Sapienza di Roma («maiale, nazi sionista») sono un gesto ignobile, «che riportano alla cronaca vergognosi rigurgitinel nostro Paese», affermano all'unisono i parlamentari di Fratelli d'Italia, Marco Osnato e Isabella Rauti. E proprio per questa ragione la condanna deve essere assoluta, senza se e senza, «ma soprattutto deve far riflettere come in alcune frange estreme a destra e a sinistra, dietro l'alibiquestione palestinese, si nasconda un odio verso Israele e la religione ebraica», rimarcano gli esponenti meloniani. E non hanno affatto torto. Anzi, mettendo da parte timori reverenziali e atteggiamenti di maniera, classici in ...