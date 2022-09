Parla La Regina, l’ex candidato dem costretto a ritirarsi per i tweet su Israele: «Non lascio il Pd» (Di venerdì 2 settembre 2022) «Credete più agli alieni o alla legittimità dello Stato di Israele?». E’ il tweet, pubblicato dal segretario del Pd lucano, Raffaele La Regina, due anni fa ma tornato alla luce all’avvio della campagna elettorale. La Regina era stato scelto dalla segreteria di Enrico Letta come candidato capolista nel proporzionale della Basilicata, uno dei cinque “giovani” su cui puntava il partito in tutta Italia. Dopo quel primo tweet, sempre dal profilo del giovane, sono state estrapolate altre invettive contro Israele, poi il Tap, la Firenze di Renzi e l’expo di Milano. Così, lo scorso 20 agosto, il ritiro della candidatura è stato inevitabile. Passata la bufera e sostituito come capolista dall’ex ministro Enzo Amendola, il giovane segretario ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) «Credete più agli alieni o alla legittimità dello Stato di?». E’ il, pubblicato dal segretario del Pd lucano, Raffaele La, due anni fa ma tornato alla luce all’avvio della campagna elettorale. Laera stato scelto dalla segreteria di Enrico Letta comecapolista nel proporzionale della Basilicata, uno dei cinque “giovani” su cui puntava il partito in tutta Italia. Dopo quel primo, sempre dal profilo del giovane, sono state estrapolate altre invettive contro, poi il Tap, la Firenze di Renzi epo di Milano. Così, lo scorso 20 agosto, il ritiro della candidatura è stato inevitabile. Passata la bufera e sostituito come capolista dalministro Enzo Amendola, il giovane segretario ...

danieletomasett : Diritto alla salute????Evidenza scientifica???? Con zanzarologi ortopedico e e gente che non parla manco l’italiano… - deadneena : comunque nessuno parla di quella regina assoluta che è asia di #skamitalia e mi sembra un po' un crimine, mi dispiace - Salvato93976945 : Eurosport parla del Napoli come regina del mercato. R I D I C O L I - LGrullita : @Domenico1oo777 Amico mio dopo marchesa , contessa!!!! La prossima sarò regina e nn se ne parla più ahahahha - Semreh10 : @MareMonreve Dipende di che regina si parla. -