Paredes non è come gli altri: a Firenze da titolare per prendersi subito la Juve (Di venerdì 2 settembre 2022) Ultimo ma non per importanza, è questo il caso di Leandro Paredes. L’argentino è stato il colpo finale della campagna acquisti... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Ultimo ma non per importanza, è questo il caso di Leandro. L’argentino è stato il colpo finale della campagna acquisti...

SkySport : ULTIM'ORA #JUVENTUS #Allegri: 'Domani partita più difficile, non più importante. #Paredes? Aumenta la qualità dei c… - GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - GiovaAlbanese : #Paredes alla #Juventus con riscatto fissato a 22 milioni e 600 mila euro, più ulteriori 3 di bonus. Nel caso in cu… - sportli26181512 : Paredes non è come gli altri: a Firenze da titolare per prendersi subito la Juve: Ultimo ma non per importanza, è q… - cmdotcom : #Paredes non è come gli altri: a Firenze per prendersi subito la #Juve -