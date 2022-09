Paola Di Benedetto e Rkomi, il primo incontro dopo la rottura (Di venerdì 2 settembre 2022) La splendida cornice dell’Arena di Verona ha ospitato uno degli eventi più attesi di questa stagione, il Power Hits Estate. La manifestazione è un live organizzato dall’emittente radiofonica Rtl 102.5 per premiare tutti gli artisti che hanno dominato la scena musicale negli ultimi mesi. Per quest’anno la conduzione è stata affidata a un trio d’eccezione: Matteo Campese, Jody Cecchetto e la bellissima Paola di Benedetto. La competizione è stata vinta dal tormentone La Dolce Vita cantato da Fedez, Mara Sattei e Tananai. A tenere banco però non è stata soltanto la musica ma anche il gossip. Paola Di Benedetto infatti proprio sul palco dell’Arena ha incontrato per la prima volta il cantante Rkomi, con il quale ha avuto una breve e tormentata relazione terminata il mese scorso. L’artista, il cui vero nome è ... Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022) La splendida cornice dell’Arena di Verona ha ospitato uno degli eventi più attesi di questa stagione, il Power Hits Estate. La manifestazione è un live organizzato dall’emittente radiofonica Rtl 102.5 per premiare tutti gli artisti che hanno dominato la scena musicale negli ultimi mesi. Per quest’anno la conduzione è stata affidata a un trio d’eccezione: Matteo Campese, Jody Cecchetto e la bellissimadi. La competizione è stata vinta dal tormentone La Dolce Vita cantato da Fedez, Mara Sattei e Tananai. A tenere banco però non è stata soltanto la musica ma anche il gossip.Diinfatti proprio sul palco dell’Arena ha incontrato per la prima volta il cantante, con il quale ha avuto una breve e tormentata relazione terminata il mese scorso. L’artista, il cui vero nome è ...

amorexlapizza : RT @ESTANCA2: Questo momento tra rkomi e Paola di Benedetto per favore????: #PowerHitsEstate2022 - Anastasiabenci : @Sorelis35030663 paola di benedetto , serena garitta , taricone rip.argentero montrucchio , - ParliamoDiNews : Paola Di Benedetto, con la mini gonna fa sognare | Gambe al top #02Settembre #Personaggi - Paoladbfanpage : RT @vorrestisparire: Paola Di Benedetto come conduttrice mi piace tantissimo, unica non montata, SA fare davvero questo lavoro, grazie sopr… - Paoladbfanpage : RT @SunshineMarcoB: Paola Di Benedetto è davvero brava. Sa condurre con ritmo. La tv dovrebbe seriamente investire su di lei. Anche Cecchet… -