Pallanuoto, Italia-Montenegro 13-8: il Settebello vince il girone con autorità e vola ai quarti degli Europei!

Era una partita fondamentale e il Settebello non ha sbagliato. Gli azzurri si aggiudicano la sfida con il Montenegro per 13-8 e chiudono a punteggio pieno il girone A agli Europei di Pallanuoto di Spalato: in terra croata la banda di Sandro Campagna agguanta dunque il pass diretto per i quarti di finale. Il match più duro sulla carta di questa prima parte di manifestazione continentale si è ovviamente rivelato intensissimo e ricco di insidie. La squadra tricolore però, come ha insegnato nelle ultime uscite, non ha paura di nulla e di nessuno: qualità, fisico e tecnica per portare a casa senza grandi patemi la sfida e lanciarsi verso la fase ad eliminazione diretta. Del Lungo e compagni torneranno in acqua il prossimo 6 settembre: l'avversaria sarà la vincente dell'ottavo tra Francia e ...

