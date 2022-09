Pakistan, dal satellite Sentinel-1 le immagini delle inondazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Mentre gran parte dell'Europa è in allerta siccità, il Pakistan è inondato. I dati catturati dallo spazio dal satellite Sentinel-1 di Copernicus il 30 agosto sono stati utilizzati per mappare l'entità delle inondazioni che stanno attualmente devastando il Pakistan. Le forti piogge monsoniche - dieci volte più intense del solito - da metà giugno hanno portato più di un terzo del Paese a essere sott'acqua. Un'inondazione catastrofica, la peggiore della storia del Paese, che ha causato la morte di oltre 1100 persone e più di 33 milioni di Pakistani - uno su sette - sono stati colpiti dalle inondazioni. Case, terreni coltivati e infrastrutture sono state spazzate via. Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, - ricorda l'Agenzia ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) Mentre gran parte dell'Europa è in allerta siccità, ilè inondato. I dati catturati dallo spazio dal-1 di Copernicus il 30 agosto sono stati utilizzati per mappare l'entitàche stanno attualmente devastando il. Le forti piogge monsoniche - dieci volte più intense del solito - da metà giugno hanno portato più di un terzo del Paese a essere sott'acqua. Un'inondazione catastrofica, la peggiore della storia del Paese, che ha causato la morte di oltre 1100 persone e più di 33 milioni dii - uno su sette - sono stati colpiti dalle. Case, terreni coltivati e infrastrutture sono state spazzate via. Il primo ministro del, Shehbaz Sharif, - ricorda l'Agenzia ...

