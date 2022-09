Pagelle Italia-Moldavia 8-0: qualificazioni Mondiali femminili 2023 (Di venerdì 2 settembre 2022) La Nazionale Italiana femminile travolge 8-0 la Moldavia nel penultimo match di qualificazioni ai Mondiali 2023. Tutto facile per le azzurre. Poker di Caruso, doppietta di Giacinti, sigilli di Giugliano e Bonfantini, che realizza la prima rete in nazionale A. L’Italia sale a quota 24 punti e si prepara alla sfida decisiva di Ferrara contro la Romania. Giuliani 6Spettatrice Bartoli 6.5Non ci sono pericoli dalla sua parte (57? Di Guglielmo 6.5 Fa il suo) Lenzini 6.5Partita di gestione e ordinaria amministrazione. Turno di riposo per Linari Filangeri 6.5Non fa rimpiangere le titolarissime. Se la cava bene Boattin 6.5Spinta e attenzione difensiva (46? Soffia 6.5 Buona prova) Rosucci 7Colonna del centrocampo. Gara senza sbavature in una serata in cui la scena se la prendono Giugliano e ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) La Nazionalena femminile travolge 8-0 lanel penultimo match diai. Tutto facile per le azzurre. Poker di Caruso, doppietta di Giacinti, sigilli di Giugliano e Bonfantini, che realizza la prima rete in nazionale A. L’sale a quota 24 punti e si prepara alla sfida decisiva di Ferrara contro la Romania. Giuliani 6Spettatrice Bartoli 6.5Non ci sono pericoli dalla sua parte (57? Di Guglielmo 6.5 Fa il suo) Lenzini 6.5Partita di gestione e ordinaria amministrazione. Turno di riposo per Linari Filangeri 6.5Non fa rimpiangere le titolarissime. Se la cava bene Boattin 6.5Spinta e attenzione difensiva (46? Soffia 6.5 Buona prova) Rosucci 7Colonna del centrocampo. Gara senza sbavature in una serata in cui la scena se la prendono Giugliano e ...

