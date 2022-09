Ounas lascia il Napoli dopo cinque anni: saluto toccante sui social (Di venerdì 2 settembre 2022) A poche ore dal termine del calciomercato, il Napoli ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Adam Ounas al Lille. L’attaccante classe ’96 fa così ritorno in Francia, dopo le due esperienze al Bordeaux e al Nizza. Il calciatore algerino lascia quindi la Serie A dopo 64 presenze e 7 gol con le maglie di Napoli, Cagliari e Crotone. Con gli azzurri, invece, Ounas ha collezionato 62 presenze e 7 gol complessivi. Ounas ha voluto salutare tifosi e club sui propri canali social con un messaggio molto emozionante: queste le sue parole. “Cari napoletani, È arrivato il momento di dire addio. Addio a questa bella città e a questo club emblematico. Vi lascio con la sensazione di essere cresciuto, di aver imparato. Sono ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) A poche ore dal termine del calciomercato, ilha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Adamal Lille. L’attaccante classe ’96 fa così ritorno in Francia,le due esperienze al Bordeaux e al Nizza. Il calciatore algerinoquindi la Serie A64 presenze e 7 gol con le maglie di, Cagliari e Crotone. Con gli azzurri, invece,ha collezionato 62 presenze e 7 gol complessivi.ha voluto salutare tifosi e club sui propri canalicon un messaggio molto emozionante: queste le sue parole. “Cari napoletani, È arrivato il momento di dire addio. Addio a questa bella città e a questo club emblematico. Vi lascio con la sensazione di essere cresciuto, di aver imparato. Sono ...

NapoliAddict : TMW - Lille, firme in arrivo: Ounas lascia il Napoli e torna in Ligue 1 #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | T… - infoitsport : Ultim'ora Sky - Ounas ha firmato col Lille: lascia il Napoli, manca solo l'ufficialità - Spazio_Napoli : Il #Napoli ha chiuso in extremis l'ultima operazione in uscita: Adam #Ounas è stato ceduto a titolo definitivo al… - infoitsport : Ounas lascia Napoli! L'algerino è partito per la Francia - sscalcionapoli1 : Ounas lascia Napoli! L’algerino è partito per la Francia: visite e firma col Lille -