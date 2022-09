Ostia | rivoluzione del trasporto pubblico | ecco cosa cambierà da ottobre VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 settembre 2022). Qualche problemino nel Municipio X sulla viabilità c’è senza ombra di dubbio, per questo è in corso di sviluppo – e di realizzazione, si spera – una vera e propriastradale dove il cittadino sarà al centro. Questa, almeno virtualmente, il piano dell’amministrazione comunale per poter ottimizzare e migliorare la viabilità nella zona. Il nuovo piano per iladApprovata ieri, giovedì 1° settembre, la delibera che dovrebbe cambiare radicalmente illocale: sicurezza per il cittadino, ambizione di lavoro per gli operatori e ottimizzazione dei percorsi e delle tratte, questi sono i punti principali che il programma passa in rassegna, in una sinergia continua tra cittadini, amministratori e operatori. Unanegli ...