(Di venerdì 2 settembre 2022)– “Come Lega esprimiamo la nostra solidarietà alledidiMare, Rodolfo Morandi e Conauto – inperchéimpossibilitati ad utilizzare –– lodi via, struttura che, tra l’altro, sta subendo il restyling a spese della nuova proprietà dell’Mare”. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo nel Municipio X e candidata per la Lega nel collegio Lazio 1 Camera dei Deputati per le elezioni politiche 2022. “Ritardi, da quanto apprendiamo, dovuti ad una documentazione che Roma Capitalenon avrebbeinviato ai diretti interessati. – spiega Picca – Spiace ...

Il Faro online

...a partire dalle ore 9.30 e fino a un'ora prima della chiusura Marco Masini aAntica '... Un concerto speciale per festeggiare i 30 anni in musica e incontrareuna volta i suoi fan che ...una volta le spiagge libere disono lasciate senza bagnini violando l'ordinanza del Comune: stavolta il caso è ai Cancelli di Castelporziano, dove i bagnini sono 12 e sono ... Ostia, ancora inagibile lo stadio di calcio in via Amenduni: società calcistiche in protesta L'ordinanza del sindaco interrompe i contratti. La stagione balneare finisce il 30 settembre e ora le spiagge libere di Castelporziano, le più ...(AGR) Il prossimo sabato 3 settembre, presso la galleria d’arte “Arteka 32” (via Sartena 32 Ostia Stella Polare) verrà inaugurata la quinta edizione del “Mail International Postal Card”, rassegna arti ...