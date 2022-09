Ora legale tutto l’anno, la proposta per contrastare il caro energia: quanto si risparmierebbe (Di venerdì 2 settembre 2022) Ora legale tutto l’anno: la Sima ha proposto la misura per contrastare il caro energia e risparmiare sull’uso di elettricità e gas non solo nei mesi estivi ma anche in quelli invernali. Ora legale tutto l’anno, la proposta per contrastare il caro energia Con l’inverno che si avvicina e il gas che scarseggia, il Governo sta lavorando a possibili provvedimenti da adottare nel tentativo di risparmiare energia e far fronte al caro bollette di luce e gas per imprese e famiglia. Dopo i tagli derivati dal conflitto russo-ucraino, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sta lavorando a un piano di risparmio energetico con i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Ora: la Sima ha proposto la misura perile risparmiare sull’uso di elettricità e gas non solo nei mesi estivi ma anche in quelli invernali. Ora, laperilCon l’inverno che si avvicina e il gas che scarseggia, il Governo sta lavorando a possibili provvedimenti da adottare nel tentativo di risparmiaree far fronte albollette di luce e gas per imprese e famiglia. Dopo i tagli derivati dal conflitto russo-ucraino, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sta lavorando a un piano di risparmio energetico con i ...

Corriere : Quali sono le mosse salva-energia dei Comuni: c’è l’idea dell’ora legale «perenne» - SkyTG24 : Ora legale tutto l'anno, quanto si potrebbe risparmiare? - 58_luigina : Ci pigliano proprio per il sedere quando dicono che per l'anno 2022 con l'ora legale sono stati risparmiati 190 mil… - eug_passarelli : RT @unione_popolare: Siamo uno dei pochi paesi europei che non ha il salario minimo legale. L'assenza di questa misura condanna tanti lavor… - telodogratis : L’ora legale tutto l’anno per risparmiare sulle bollette? -