Ora legale tutto l’anno? La proposta del SIMA: “Si discute di Dad al sabato, ma con cambio di ora risparmi fino a 500 milioni all’anno” (Di venerdì 2 settembre 2022) La proposta di estendere l'ora legale tutto l'anno per contrastare il caro energia lanciata dalla SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, sta facendo proseliti nella politica. Il consenso è trasversale, dal Pd a Forza Italia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 settembre 2022) Ladi estendere l'oral'anno per contrastare il caro energia lanciata dalla, Società Italiana di Medicina Ambientale, sta facendo proseliti nella politica. Il consenso è trasversale, dal Pd a Forza Italia. L'articolo .

