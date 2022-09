Ora legale tutto l’anno contro la crisi energetica. La proposta (Di venerdì 2 settembre 2022) Il piano Cingolani, messo a punto dal governo uscente, parla chiaro: la crisi energetica dovuta alla rinuncia al gas russo va contenuta innanzitutto con la riduzione dei consumi, che riguarderà anche e soprattutto i Comuni. Dove è prevista una gestione al risparmio di riscaldamenti e illuminazioni urbane, oltre che degli esercizi commerciali. Fra le tante proposte, spicca quella di basarsi per tutto l’anno sull’ora legale in modo da avere maggire illuminazione naturale. Ora legale tutto l’anno: la proposta Per contrastare il caro-energia la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) chiede di istituire l’ora legale tutto l’anno, abbandonando ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 settembre 2022) Il piano Cingolani, messo a punto dal governo uscente, parla chiaro: ladovuta alla rinuncia al gas russo va contenuta innanzicon la riduzione dei consumi, che riguarderà anche e soprati Comuni. Dove è prevista una gestione al risparmio di riscaldamenti e illuminazioni urbane, oltre che degli esercizi commerciali. Fra le tante proposte, spicca quella di basarsi persull’orain modo da avere maggire illuminazione naturale. Ora: laPer contrastare il caro-energia la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) chiede di istituire l’ora, abbandonando ...

