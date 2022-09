Ora legale, i benefici per la salute se fosse permanente (Di venerdì 2 settembre 2022) La proposta è stata avanzata dal presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani: istituire l’ora legale tutto l’anno permetterebbe di contrastare il caro energia e sarebbe anche un toccasana per la salute. Ecco i vantaggi che non tutti conoscono Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 settembre 2022) La proposta è stata avanzata dal presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani: istituire l’oratutto l’anno permetterebbe di contrastare il caro energia e sarebbe anche un toccasana per la. Ecco i vantaggi che non tutti conoscono

Corriere : Quali sono le mosse salva-energia dei Comuni: c’è l’idea dell’ora legale «perenne» - SkyTG24 : Ora legale tutto l'anno, quanto si potrebbe risparmiare? - fisco24_info : Caro energia e bollette, ora legale tutto l'anno: la proposta: (Adnkronos) - Secondo la Società italiana di Medicin… - hellisp : @pier_falasca I sistemi informatici sono già tarati per passare all’ora legale. Se provassimo a ritardare la cosa a… - LaSignoraLupo : Buone notizie per me dal TG4: vogliono portare la paga minima a €9 l'ora, guadagnerei €8 in più al giorno. Vogliono… -