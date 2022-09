Operaio 31enne morto sul lavoro a Pontevico Brescia | è rimasto schiacciato da una lastra

(Di venerdì 2 settembre 2022) Undi 31 anni èmentre si trovava sul posto di, in provincia di. L’incidente è avvenuto nell’azienda Eural Gnutti, che produce semilavorati in alluminio. Stando alle prime ricostruzioni, unadi diverse centinaia di chili hal’uomo dopo essersi staccata dal soffitto. Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di, che stanno operando insieme ai carabinieri di Verolanuova e ai tecnici dell’Ats (l’azienda sanitaria locale). Secondo i dati forniti dall’Inail, nel primo semestre del 2022 ci sono state 441.451 denunce di infortunio sul, di cui 569 incidenti mortali. Due settimane fa, sempre nelno, un altro ...

Stavolta è avvenuto in provincia di Brescia, dove undi 31 anni è stato schiacciato da una ... I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma per ilnon c'è stato nulla da fare. ...Un28enne di origini marocchine era rimasto schiacciato da una lastra di metallo precipitata da un carroponte. L'impatto era stato devastante e anche il quel caso, all'arrivo dei soccorsi, ...Un operaio è morto schiacciato da una piastra di colatura pesante di cinquanta quintali. E' accaduto in un'azienda a Pontevico, nel Bresciano ...