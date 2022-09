Oggi è un altro giorno, Serena Bortone “assume” due ex del Grande Fratello Vip: ecco chi saranno i nuovi opinionisti, ospiti e anticipazioni prima puntata (Di venerdì 2 settembre 2022) Da lunedì 5 settembre alle 14.00 su Rai1 torna, dopo il Grande successo della scorsa stagione, Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Al fianco della conduttrice troveremo due ex protagonisti del Grande Fratello Vip: ecco chi sono. Oggi è un altro giorno: anticipazioni e ospiti prima puntata ospiti della prima puntata, Paola Gassman... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 settembre 2022) Da lunedì 5 settembre alle 14.00 su Rai1 torna, dopo ilsuccesso della scorsa stagione,conè un. Al fianco della conduttrice troveremo due ex protagonisti delVip:chi sono.è undella, Paola Gassman... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : @DConservatore Ma non solo! Ricordate che il collegio di Di Maio è uno dei tre che compongono il plurinominale di s… - LegaSalvini : ++ ENERGIA, LEGA: 30 MILIARDI OGGI PER NON METTERNE 100 DOMANI ++ 'Migliaia di aziende rischiano di chiudere, mili… - lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - archbarbacci : @LinoVisintin4 @mgmaglie @nickmo30840597 @berlusconi @anticomunismo @rete4 Mi scusi per essere così inopportuno ma… - Ghisoni4 : @p_cianfoni Pobega è vivaio milan quindi non toglie il posto a nessuno. Vranckx è arrivato oggi a milanello credo c… -