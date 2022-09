Nuovo virus scoperto dai ricercatori di Wuhan (la culla del Covid): è stato rilevato nei topi (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel laboratorio cinese di Wuhan , un team di ricerca ha annunciato la scoperta di un Nuovo virus . Al Wuhan Institute of Virology è stato scoperto l'agente patogeno - nome in codice LsPyV KY187 - in ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel laboratorio cinese di, un team di ricerca ha annunciato la scoperta di un. AlInstitute of Virology èl'agente patogeno - nome in codice LsPyV KY187 - in ...

Agenzia_Ansa : Oms Europa: verso 250 milioni di casi Covid da inizio pandemia. Nuovo aumento in autunno. 'Ora la priorità è sommin… - SoniaSamoggia : Pare abbiano scoperto un nuovo virus, se anche questo ficca solo gli anziani... - claudiomilani6 : RT @SignorErnesto: Vedano, io a febbraio 2020 lavoravo tutto il giorno e seguivo le notizie sul nuovo virus. come tutti voi. Notizie come… - Gazzettino : Nuovo virus scoperto dai ricercatori di Wuhan (la culla del Covid): è stato rilevato nei topi - SignorErnesto : Vedano, io a febbraio 2020 lavoravo tutto il giorno e seguivo le notizie sul nuovo virus. come tutti voi. Notizie… -