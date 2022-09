Nuoto, Mondiali giovanili 2022: altri tre piazzamenti per l’Italia nella terza giornata (Di venerdì 2 settembre 2022) In archivio la terza giornata dei Mondiali giovanili di Nuoto di scena nell’impianto Videna Acquatic Center di Lima, in Perù. Nessuna vittoria, ma tre medaglie per l’Italia che rimane la nazione più prolifica al momento come piazzamenti sul podio, ben dieci al giro di boa della competizione. Doppia medaglia nei 100 stile libero femminili, con Matilde Biagiotti e Marina Cacciapuoti. L’ungherese Nikolett Padar è imprendibile in 55.11, gestendo tutta la gara, ma le due azzurre completano il podio con il secondo (55.56) ed il terzo posto (55.92). Se c’era bisogno di un’ulteriore conferma delle loro capacità, le due ragazze sono punto cardine della staffetta 4×100 stile libero mista che arriva terza in 3.32.54 assieme ad Elia Codardini e Francesco Lazzari, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) In archivio ladeididi scena nell’impianto Videna Acquatic Center di Lima, in Perù. Nessuna vittoria, ma tre medaglie perche rimane la nazione più prolifica al momento comesul podio, ben dieci al giro di boa della competizione. Doppia medaglia nei 100 stile libero femminili, con Matilde Biagiotti e Marina Cacciapuoti. L’ungherese Nikolett Padar è imprendibile in 55.11, gestendo tutta la gara, ma le due azzurre completano il podio con il secondo (55.56) ed il terzo posto (55.92). Se c’era bisogno di un’ulteriore conferma delle loro capacità, le due ragazze sono punto cardine della staffetta 4×100 stile libero mista che arrivain 3.32.54 assieme ad Elia Codardini e Francesco Lazzari, ...

