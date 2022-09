“Non volevo venderlo”: il dirigente lo ha detto sul nuovo acquisto del Napoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista al portale tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del calciomercato della squadra neroverde. Tra le altre cose, Carnevali si è anche soffermato sulla cessione di Giacomo Raspadori, approdato al Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Giacomo Raspadori (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Abbiamo ceduto un giovane importante come Raspadori. Da parte del ragazzo c’era l’ambizione di andare in un grande club, giocare in Champions. Come sempre il Sassuolo, quando si tratta di lavorare su un trasferimento, cerca di trovare un giusto connubio tra le nostre richieste, le proposte dell’altra società e il desiderio del giocatore”. “Mi aspettavo che Raspadori sarebbe andato al Napoli? No. Io speravo di trattenerlo anche per questa ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista al portale tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del calciomercato della squadra neroverde. Tra le altre cose, Carnevali si è anche soffermato sulla cessione di Giacomo Raspadori, approdato al. Di seguito quanto evidenziato: Giacomo Raspadori (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Abbiamo ceduto un giovane importante come Raspadori. Da parte del ragazzo c’era l’ambizione di andare in un grande club, giocare in Champions. Come sempre il Sassuolo, quando si tratta di lavorare su un trasferimento, cerca di trovare un giusto connubio tra le nostre richieste, le proposte dell’altra società e il desiderio del giocatore”. “Mi aspettavo che Raspadori sarebbe andato al? No. Io speravo di trattenerlo anche per questa ...

