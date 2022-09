Non solo termovalorizzatore: Gualtieri punta tutto sul Giubileo per la “rinascita” di Roma (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma – La Capitale, ancora una volta, punta tutto sul Giubileo per la “rinascita” (l’ennesima rinascita di una città ancora oggi alle prese con l’emergenza rifiuti e l’emergenza trasporto pubblico). L’idea del Campidoglio è quello di “copiare” il piano messo in atto per il Giubileo del 2000: obiettivo, dunque, riqualificare intere stazioni e aree verdi e urbane, mettere a punto un piano trasporti con altre fermate della metro e del tram, e, soprattutto, la realizzazione del termovalorizzatore che, assicura il Sindaco, “ci stiamo lavorando affinché sia pronto entro li 2025”. Palazzo Chigi sposa l’idea e ha dato l’ok alle linee guida degli interventi ideati da Gualtieri in vista dell’Anno Santo. Un via libera attivato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022)– La Capitale, ancora una volta,sulper la “” (l’ennesimadi una città ancora oggi alle prese con l’emergenza rifiuti e l’emergenza trasporto pubblico). L’idea del Campidoglio è quello di “copiare” il piano messo in atto per ildel 2000: obiettivo, dunque, riqualificare intere stazioni e aree verdi e urbane, mettere a punto un piano trasporti con altre fermate della metro e del tram, e, soprat, la realizzazione delche, assicura il Sindaco, “ci stiamo lavorando affinché sia pronto entro li 2025”. Palazzo Chigi sposa l’idea e ha dato l’ok alle linee guida degli interventi ideati dain vista dell’Anno Santo. Un via libera attivato ...

