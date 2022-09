No! Il settore delle automotive in Italia non dà lavoro a «700 mila persone» (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 1° settembre, durante un evento elettorale a Perugia, in Umbria, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha criticato (min. 12:51) lo stop dell’Unione europea alla vendita di auto con motori a combustione, a partire dal 2035, a favore di quelle elettriche, dicendo che il settore dell’automotive in Italia dà lavoro a «700 mila persone». Abbiamo verificato che cosa dicono i numeri e Meloni esagera. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 2 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Il 1 settembre durante un evento elettorale la leader di FdI Giorgia Meloni ha detto che il settore dell’automotive in ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 1° settembre, durante un evento elettorale a Perugia, in Umbria, la leader di Fratelli d’Giorgia Meloni ha criticato (min. 12:51) lo stop dell’Unione europea alla vendita di auto con motori a combustione, a partire dal 2035, a favore di quelle elettriche, dicendo che ildell’indàa «700». Abbiamo verificato che cosa dicono i numeri e Meloni esagera. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 2 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Il 1 settembre durante un evento elettorale la leader di FdI Giorgia Meloni ha detto che ildell’in ...

aritgl : @F_Baldux @JoeMastiff @CandGianni @Uther_Raffaele @OneNobody100k @ricpuglisi Scritto bca nn settore. Se vendi prod.… - SBerritta : RT @MaxLap7: AAA: “Cercasi Presidente #Lukoil referenziato e con comprovata esperienza nel settore petrolifero e Alimunito. No perditempo” - MaxLap7 : AAA: “Cercasi Presidente #Lukoil referenziato e con comprovata esperienza nel settore petrolifero e Alimunito. No perditempo” - psychobizzle : @stylesbeat No piango che settore? Io sto provando ora ma nada - ireneangelinii : ma che vuol dire che su ticketone è rimasto solo il settore verde,anche no -

Italia Sovrana e Popolare: il programma di Rizzo per le elezioni 2022 No al green pass. Attivazione di piani di medicina territoriale e di prossimità. Ristrutturazione generale della sanità pubblica e fine di ogni privatizzazione in questo settore. Lavoro Azzeramento ... Straordinari sul lavoro permettono di andare in pensione prima secondo leggi 2022 ... e al settore di riferimento del Ccnl. Ma gli straordinari sul lavoro permettono di andare in pensione prima Straordinari sul lavoro permettono di andare in pensione prima o no Secondo quanto ... Grano e mangimi, multe e sequestri nel Palermitano: carenze igieniche e irregolarità Nei mesi di luglio ed agosto 2022 i Carabinieri dei Nas di Palermo e Ragusa hanno svolto delle ispezioni a tutela del settore alimentare e sanitario. I controlli si sono svolti con la collaborazione d ... Corvino, sempre capaci di seguire la nostra strada. Sul mercato troppe critiche fuori posto LECCE - Alla chiusura del mercato, il deus ex machina del Lecce calcio Panteleo Corvino, assieme al direttore sportivo Stefano Trinchera parlano alla stampa ... al green pass. Attivazione di piani di medicina territoriale e di prossimità. Ristrutturazione generale della sanità pubblica e fine di ogni privatizzazione in questo. Lavoro Azzeramento ...... e aldi riferimento del Ccnl. Ma gli straordinari sul lavoro permettono di andare in pensione prima Straordinari sul lavoro permettono di andare in pensione prima oSecondo quanto ...Nei mesi di luglio ed agosto 2022 i Carabinieri dei Nas di Palermo e Ragusa hanno svolto delle ispezioni a tutela del settore alimentare e sanitario. I controlli si sono svolti con la collaborazione d ...LECCE - Alla chiusura del mercato, il deus ex machina del Lecce calcio Panteleo Corvino, assieme al direttore sportivo Stefano Trinchera parlano alla stampa ...