Nicki Minaj ha pubblicato il video di Super Freaky Girl (Di venerdì 2 settembre 2022) Nicki Minaj ha scelto Alexander Ludwig di Hunger Games per il video ufficiale di Super Freaky Girl, la sua nuova hit che ha già conquistato la vetta della classifica Billboard dei singoli più venduti. Questa è la prima #1 di Nicki Minaj nella classifica Hot100 Billboard da solista. Le altre due volte ha raggiunto la vetta in qualità di ospite: lo ha fatto con il brano Say So di Doja Cat e con Trollz di 6ix9nine. Non succedeva dal 1998 che una rapper donna debuttasse in cima alla classifica con un singolo senza featuring. L’ultima a riuscirci è stata Lauryn Hill che nel 1998 ha pubblicato la hit Doo Wop (That Thing) che l’anno successivo ha conquistato ben quattro premi agli MTV video Music Awards, compreso il ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 settembre 2022)ha scelto Alexander Ludwig di Hunger Games per ilufficiale di, la sua nuova hit che ha già conquistato la vetta della classifica Billboard dei singoli più venduti. Questa è la prima #1 dinella classifica Hot100 Billboard da solista. Le altre due volte ha raggiunto la vetta in qualità di ospite: lo ha fatto con il brano Say So di Doja Cat e con Trollz di 6ix9nine. Non succedeva dal 1998 che una rapper donna debuttasse in cima alla classifica con un singolo senza featuring. L’ultima a riuscirci è stata Lauryn Hill che nel 1998 hala hit Doo Wop (That Thing) che l’anno successivo ha conquistato ben quattro premi agli MTVMusic Awards, compreso il ...

BITCHYFit : Nicki Minaj ha pubblicato il video di Super Freaky Girl - aleefunny : riuscirò a studiarmi 13 filosofi in una sera? santissime lady gaga, nicki minaj e ariana grande invoco la vostra f… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Nicki Minaj - Super Freaky Girl (Official Music Vi... - stclsn : ma che bop pazzesco immaginate un verso di Bad Bunny o Nicki Minaj - i_cleeyh : RT @MinajCraveBR: GENTE? Nicki Minaj enfiando a calcinha na boca de Alexander Ludwig no videoclipe de “Super Freaky Girl”. -