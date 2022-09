“Nella morra cinese della sinistra clandestino batte donna violentata” | l’incredibile discorso di Giorgia Meloni a Perugia | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ieridurante un comizio elettorale aè ritornata sul caso deldello stuprodi Piacenza, da lei pubblicato sui social e che le ha procurato una valanga di critiche, sopratutto dopo che laha detto di essere stata riconosciuta. La leader di Fratelli d’Italia non si è mai scusata per l’episodio. Anzi lo ha sempre giustificato rilanciando la palla al centro. Secondoinfatti la pubblicazione era stata fatta in primis da Il Messaggero (che poi ha rimosso il) e aveva unicamente l’intento di sostenere la vittima e deprecare la violenza. Ma nel capoluogo umbro lache si candida a essere la prima premier in Italia ha fatto anche di più, ...