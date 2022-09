«Nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata», la frase di Meloni accende le polemiche. Il Pd: «È tornata quella di Vox» (Di venerdì 2 settembre 2022) Continua il tour di comizi organizzato da Fratelli d’Italia. Ieri, 1° settembre, è toccato a Perugia. Giorgia Meloni è salita sul palco di piazza IV Novembre, quello sotto al Duomo dove ogni anno Umbria Jazz ospita artisti da tutto il mondo, con di fronte centinaia di persone e bandiere svolazzanti. La presidente di FdI, e principale candidata alla presidenza del Consiglio, ha presentato il programma per le elezioni del 25 settembre facendo riferimenti anche alle ultime polemiche. Arrivata al punto “immigrazione e sicurezza“, la leader dice: «Secondo me quando qualcuno lo fai entrare, gli devi dare una vita dignitosa, da italiano, da cittadino! Chiaro? Però per farlo devi governare i flussi, sennò la situazione ti scappa di mano e accade quello che abbiamo visto accadere, che loro non vedono, perché chiaramente abitando nei quartieri molto altolocati ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Continua il tour di comizi organizzato da Fratelli d’Italia. Ieri, 1° settembre, è toccato a Perugia. Giorgiaè salita sul palco di piazza IV Novembre, quello sotto al Duomo dove ogni anno Umbria Jazz ospita artisti da tutto il mondo, con di fronte centinaia di persone e bandiere svolazzanti. La presidente di FdI, e principale candidata alla presidenza del Consiglio, ha presentato il programma per le elezioni del 25 settembre facendo riferimenti anche alle ultime. Arrivata al punto “immigrazione e sicurezza“, la leader dice: «Secondo me quando qualcuno lo fai entrare, gli devi dare una vita dignitosa, da italiano, da cittadino! Chiaro? Però per farlo devi governare i flussi, sennò la situazione ti scappa di mano e accade quello che abbiamo visto accadere, che loro non vedono, perché chiaramente abitando nei quartieri molto altolocati ...

