Nella gestione del caso Meret il Napoli ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare (Di venerdì 2 settembre 2022) Crediamo che se un club di medio livello (facciamo pure medio-alto, qual è il Napoli) si ritrova Nella possibilità di ingaggiare a condizioni favorevoli calciatori del livello di Keylor Navas – e valeva pure per un certo Cristiano Ronaldo, ovviamente – è giusto provarci. Non costi quel che costi, ci mancherebbe, ma con una buona dose di coraggio. Campioni di una tale caratura arricchiscono lo spogliatoio, fanno crescere l’ambiente, aumentano a dismisura le possibilità di vincere qualcosa. E dunque non si discute – solo un pazzo lo farebbe – il tentativo di Adl e di Giuntoli di portare a Napoli il forte portiere costaricano. Un tentativo reale. Diciamo di più: averlo sarebbe stato un sogno, è uno che ha vinto tre Champions. quello che si discute, però, e anche con una certa convinzione, è la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Crediamo che se un club di medio livello (facciamo pure medio-alto, qual è il) si ritrovapossibilità di ingaggiare a condizioni favorevoli calciatori del livello di Keylor Navas – e valeva pure per un certo Cristiano Ronaldo, ovviamente – è giusto provarci. Non costiche costi, ci mancherebbe, ma con una buona dose di coraggio. Campioni di una tale caratura arricchiscono lo spogliatoio, fanno crescere l’ambiente, aumentano a dismisura le possibilità di vincere qualcosa. E dunque non si discute – solo un pazzo lo farebbe – il tentativo di Adl e di Giuntoli di portare ail forte portiere costaricano. Un tentativo reale. Diciamo di più: averlo sarebbe stato un sogno, è uno che ha vinto tre Champions.lo che si discute, però, e anche con una certa convinzione, è la ...

GuidoDeMartini : @Ele_ele_88_ ?? PRIMA O POI SI DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE arrivare a una resa dei conti in cui chi ha EVENTUALMENTE sba… - stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - LampoNero : @LiaQuartapelle Era ed è un completo fallimento come moglie (caso Lewinsky) e come segretaria di stato (attacco in… - napolista : Nella gestione del caso #Meret il Napoli ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare Da Spalletti a Adl, è stato… - andreabertone6 : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… -