Nba | stagione finita per Gallinari | rottura del legamento crociato anteriore

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’infortunio di Daniloè più grave del previsto: non una semplice lesione, ma ladelsinistro. Oggi l’ala dei Boston Celtic è stato sottoposto a nuove indagini ed è arrivato l’esito: “Daniloha ricevuto la diagnosi dideldel ginocchio sinistro.si è procurato l’infortunio durante la partita giocata per il suo Paese, l’Italia, nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia il 27 agosto. Ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati ove necessario”. #NEBHInjuryReport Danilohas been diagnosed with a torn ACL in his left knee.sustained the ...

Una mazzata per il 'Gallo' che salterà l'intera. ' Questa è stata una settimana dura per me dopo aver saputo l'entità del mio infortunio. - ha dichiarato Gallinari attraverso un ...L'ala di Boston out per la rottura del crociato Danilo Gallinari, 34 anni, salterà la2022 - 2023. L'ala dei Boston Celtics ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro nella partita giocata con l'Italia il 27 agosto contro la Georgia e valida per ... Le migliori stagioni individuali di sempre in NBA Dovevano essere gli Europei nella sua Milano, davanti alla sua gente, per rappresentare l’Italia nel pieno della maturità cestistica e atletica. Doveva essere la stagione della vita, finalmente in una ...Ore 18:11 - Danilo Gallinari ha subito la rottura del crociato, come riportato da ESPN. Per il giocatore stesso infortunio del 2012. Il rischio è di saltare completamente la ...