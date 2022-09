Navas | il Napoli ci ha provato anche con il prestito Secco no del giocatore

Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - CorSport : #Napoli, #Navas resta al #Psg: 'Grazie a chi mi ha voluto' ?? - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, l'affare Navas è saltato perchè il portiere non ha trovato un accordo con il PSG - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, l'affare Navas è saltato perchè il portiere non ha trovato un accordo con il PSG -

non si è trasferito ale non è arrivato Skriniar. Le vendite sono state realizzate, ma non alle condizioni che sperava Campos. Una gestione fallimentare quella di vendere prima di ...Se n'è parlato per oltre un mese ma alla fine Keylorè rimasto dov'era, ovvero al Psg. Inutili i tentativi last minute delper sbloccare la trattativa, potrebbe riparlarsene a gennaio ma non è detto visto che ora gli azzurri daranno piena ...Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando un retroscena sulla trattativa tra il club e Cristiano Ronaldo.Il Napoli ha omaggiato più di una volta Diego Armando Maradona, ma nella giornata di oggi è stata commessa una gaffe imperdonabile.