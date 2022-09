Nasce da un trapianto di utero: è il primo caso in Italia "Successo straordinario, dà speranza a tutte le donne" (Di venerdì 2 settembre 2022) È nata all’ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. "Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con Successo dopo un trapianto di utero da donatrice deceduta" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 settembre 2022) È nata all’ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto ildirealizzato in. "Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sestoal mondo di gravidanza portata a termine condopo undida donatrice deceduta" Segui su affarni.it

