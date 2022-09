Napoli, protesta contro il caro energia: disoccupati bruciano bollette in piazza davanti agli uffici della posta centrale (video) (Di venerdì 2 settembre 2022) Un centinaio di aderenti al movimento disoccupati “7 novembre” della “167” ha inscenato nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, una manifestazione di protesta contro il “caro energia” bruciando le ultime fatture per le forniture di corrente e gas dinanzi agli uffici della posta centrale in piazza Matteotti a Napoli. “Siamo stanchi delle promesse. Da anni attendiamo un lavoro e oggi non possiamo pagare queste cifre che sono triplicate”, hanno urlato i manifestanti mostrando le bollette. “Le nostre famiglie sono allo stremo. Per noi, finora, solo tante parole e pochi fatti”, hanno aggiunto. I manifestanti hanno poi lasciato piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Un centinaio di aderenti al movimento“7 novembre”“167” ha inscenato nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, una manifestazione diil “” bruciando le ultime fatture per le forniture di corrente e gas dinanziinMatteotti a. “Siamo stanchi delle promesse. Da anni attendiamo un lavoro e oggi non possiamo pagare queste cifre che sono triplicate”, hanno urlato i manifestanti mostrando le. “Le nostre famiglie sono allo stremo. Per noi, finora, solo tante parole e pochi fatti”, hanno aggiunto. I manifestanti hanno poi lasciato...

