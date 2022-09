Napoli, mercato da 7,5: solo Juve e Roma al di sopra (Di venerdì 2 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – Napoli, mercato da 7,5: Juve e Roma al di sopra. Secondo il quotidiano, la sessione di calciomercato estivo, per il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport –da 7,5:al di. Secondo il quotidiano, la sessione di calcioestivo, per il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : Il pagellone del mercato: Juve e Roma da 8! Toro, Milan e Napoli, 7. L'Inter... #SerieA - Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - mirkocalemme : Aspettatevi qualsiasi tipo di smentita sui contatti tra #Mendes e il #Napoli per #Ronaldo, iniziati a luglio. Arriv… - CozzAndrea : I miei voti, non richiesti, al mercato: Milan 9 Juve 7 Roma 7 Lazio 7 Napoli 6,5 Atalanta 6,5 Fiorentina 6 Inter 5,5 Parola al campo… - calciomercato_m : IL MATTINO - Napoli, mercato da 7.5 in pagella: colpi giusti e porta aperta per Navas a gennaio -