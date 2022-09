Napoli, Kvaratskhelia eletto dall’AIC giocatore del mese (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti, a tal punto da essere stato eletto dall’AIC giocatore del mese. Khvicha Kvaratskhelia è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo acquisto delKhvichaha già conquistato tutti, a tal punto da essere statodel. Khvichaè … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

zazoomblog : Impatto devastante di Kvaratskhelia: subito un premio per l’attaccante del Napoli - #Impatto #devastante… - cn1926it : La #SerieA s’è accorta di #Kvaratskhelia, premiato come calciatore del mese! L’indiscrezione - serieAnews_com : #Napoli, #Kvaratskhelia eletto come miglior giocatore del mese di agosto - lorenzoparente_ : Domani il Napoli tornerà al 433 con Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Loza… - IMunaciello : @SociosItalia Miglior acquisto: Khvicha Kvaratskhelia (admin qua ci vuole un premio solo per aver scritto bene il n… -