Napoli, i disoccupati in piazza bruciano le bollette: «Stanchi delle promesse» – Il video (Di venerdì 2 settembre 2022) Due grossi bracieri in mezzo alla piazza. Al posto della carne, però, le ultime bollette di luce e gas. È la manifestazione che ha allestito un gruppo di cittadini disoccupati a Napoli, in piazza Matteotti, per protestare contro il continuo aumento del prezzo dell’energia. Due bracieri allestiti di fronte all’ingresso dell’ufficio postale centrale, dove proprio in questi giorni avrebbero dovuto provvedere ai pagamenti. «Siamo Stanchi delle promesse. Da anni attendiamo un lavoro che non abbiamo mai avuto. Figuriamoci se oggi possiamo pagare queste cifre che sono triplicate a causa della guerra», hanno urlato i manifestanti. In piazza sono scesi gli aderenti del movimento “7 novembre” ma anche il comitato della “167 di Scampia”. La ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Due grossi bracieri in mezzo alla. Al posto della carne, però, le ultimedi luce e gas. È la manifestazione che ha allestito un gruppo di cittadini, inMatteotti, per protestare contro il continuo aumento del prezzo dell’energia. Due bracieri allestiti di fronte all’ingresso dell’ufficio postale centrale, dove proprio in questi giorni avrebbero dovuto provvedere ai pagamenti. «Siamo. Da anni attendiamo un lavoro che non abbiamo mai avuto. Figuriamoci se oggi possiamo pagare queste cifre che sono triplicate a causa della guerra», hanno urlato i manifestanti. Insono scesi gli aderenti del movimento “7 novembre” ma anche il comitato della “167 di Scampia”. La ...

