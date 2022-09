Napoli, gli ritirano la patente: lui picchia i vigili urbani. Arrestato 52enne (Di venerdì 2 settembre 2022) Degli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono stati aggrediti oggi, 2 settembre 2022, durante un controllo in strada: è accaduto in piazza Giovanni Bovio, conosciuta anche come piazza Borsa, nel cuore della città. I vigili urbani del Reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale erano impegnati in un controllo su strada, quando hanno fermato il conducente di un motoveicolo per un controllo: gli agenti hanno contestato all’uomo numerose violazioni amministrative, che hanno portato all’alienazione del veicolo e al ritiro della patente. Sanzioni che hanno scatenato la rabbia dell’uomo, che ha aggredito violentemente gli agenti; uno dei vigili urbani ha riportato lesioni tali da dover fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Per l’aggressore, G.S., 52 anni, è scattato ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Degli agenti della Polizia Municipale disono stati aggrediti oggi, 2 settembre 2022, durante un controllo in strada: è accaduto in piazza Giovanni Bovio, conosciuta anche come piazza Borsa, nel cuore della città. Idel Reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale erano impegnati in un controllo su strada, quando hanno fermato il conducente di un motoveicolo per un controllo: gli agenti hanno contestato all’uomo numerose violazioni amministrative, che hanno portato all’alienazione del veicolo e al ritiro della. Sanzioni che hanno scatenato la rabbia dell’uomo, che ha aggredito violentemente gli agenti; uno deiha riportato lesioni tali da dover fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Per l’aggressore, G.S., 52 anni, è scattato ...

