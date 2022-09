Napoli, bollette bruciate in piazza dai disoccupati contro il caro prezzi dell’energia. Un centinaio protestano con la curiosa iniziativa (Di venerdì 2 settembre 2022) Napoli, bollette bruciate in piazza per protestare contro il rincaro dei prezzi dell’energia. Nella giornata di venerdì 2 settembre 2022, diversi centinaia di disoccupati si sono dati appuntamento per manifestare contro le autorità, colpevoli di non sostenere le famiglie in difficoltà. Napoli, bollette bruciate in piazza dai disoccupati contro il caro prezzi dell’energia Nella giornata di venerdì 2 settembre, in piazza ‘7 novembre’ della ‘167’ di Napoli, è andata in scena una protesta di un centinaio di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022)inper protestareil rindei. Nella giornata di venerdì 2 settembre 2022, diversi centinaia disi sono dati appuntamento per manifestarele autorità, colpevoli di non sostenere le famiglie in difficoltà.indaiilNella giornata di venerdì 2 settembre, in‘7 novembre’ della ‘167’ di, è andata in scena una protesta di undi ...

Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - Giovanni1169h : RT @itsmeback_: A Napoli bruciano le bollette e assediano gli uffici del comune: 'Noi non paghiamo!' Fonte: @RadioGenova - Nadia_hopppe1 : RT @itsmeback_: A Napoli bruciano le bollette e assediano gli uffici del comune: 'Noi non paghiamo!' Fonte: @RadioGenova - MancoUnEuro : RT @itsmeback_: A Napoli bruciano le bollette e assediano gli uffici del comune: 'Noi non paghiamo!' Fonte: @RadioGenova - Ciarlie4 : RT @itsmeback_: A Napoli bruciano le bollette e assediano gli uffici del comune: 'Noi non paghiamo!' Fonte: @RadioGenova -