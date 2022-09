Nadal si colpisce con la racchetta contro Fognini: «Pensavo di essermi rotto il naso» (VIDEO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella notte Rafa Nadal ha battuto in quattro set Fabio Fognini al secondo turno degli Us Open. Nel finale, nel quarto set, il maiorchino si è fatto male al naso. Nel tentativo di recuperare una palla, Nadal si è involontariamente colpito sul naso. In conferenza racconta: “All’inizio Pensavo di essermi rotto il naso, mi faceva molto male. Sembra che non sia rotto, anche se non ne sono sicuro. Si sta gonfiando, ma è solo una botta”. La racchetta ha toccato per terra e gli è tornata in faccia come un colpo di frusta, nonostante non ne abbia perso il controllo. Parlando poi del match, Nadal – come riporta El Mundo – ha definito il suo inizio della partita “un disastro”, ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella notte Rafaha battuto in quattro set Fabioal secondo turno degli Us Open. Nel finale, nel quarto set, il maiorchino si è fatto male al. Nel tentativo di recuperare una palla,si è involontariamente colpito sul. In conferenza racconta: “All’iniziodiil, mi faceva molto male. Sembra che non sia, anche se non ne sono sicuro. Si sta gonfiando, ma è solo una botta”. Laha toccato per terra e gli è tornata in faccia come un colpo di frusta, nonostante non ne abbia perso illlo. Parlando poi del match,– come riporta El Mundo – ha definito il suo inizio della partita “un disastro”, ma ...

Eurosport_IT : Che classe per Nadal: prima si difende alla grande e poi colpisce ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen |… - napolista : Nadal si colpisce con la racchetta contro Fognini: «Pensavo di essermi rotto il naso» (VIDEO) In un tentativo di r… - BenitoAtos : RT @Eurosport_IT: Nadal si colpisce da solo con la racchetta! A quanti di voi è capitata una cosa simile? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpe… - Eurosport_IT : Nadal si colpisce da solo con la racchetta! A quanti di voi è capitata una cosa simile? #EurosportTENNIS | #ATP |… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Che classe per Nadal: prima si difende alla grande e poi colpisce ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 |… -