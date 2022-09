Movida, il Comune di Napoli lavora alla riorganizzazione degli spazi esterni (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In vista della scadenza delle norme per l’occupazione di suolo pubblico decise a livello nazionale per sostenere le attività commerciali in tempi di covid, il Comune di Napoli sta lavorando sul tema dello spazio pubblico. Primo passo l’approvazione in Consiglio comunale del nuovo regolamento che nelle prossime settimane sarà portato in Commissione per poi approdare in aula. ”Con l’assessore Armato in modo parallelo stiamo lavorando alla riorganizzazione degli spazi esterni, dei dehors – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – così che alla scadenza delle norme di moratoria legate al covid saremo pronti a dare risposte che riusciranno a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In vista della scadenza delle norme per l’occupazione di suolo pubblico decise a livello nazionale per sostenere le attività commerciali in tempi di covid, ildistando sul tema delloo pubblico. Primo passo l’approvazione in Consiglio comunale del nuovo regolamento che nelle prossime settimane sarà portato in Commissione per poi approdare in aula. ”Con l’assessore Armato in modo parallelo stiamondo, dei dehors – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – così chescadenza delle norme di moratoria legate al covid saremo pronti a dare risposte che riusciranno a ...

