Mountain Bike, Coppa del Mondo in Val di Sole per il gran finale. Luca Braidot a caccia di un titolo storico (Di venerdì 2 settembre 2022) La Coppa del Mondo di Mountain Bike 2022 si appresta a vivere il weekend conclusivo della propria stagione nella più spettacolare delle cornici. Sarà infatti la Val di Sole, in Trentino, ad ospitare le ultime e decisive gare della competizione, a partire da oggi e per tutto il weekend. La nostra presentazione comincia parlando dell’ultima gara in programma, quella che vedrà impegnati nell’ultimo Cross Country della stagione gli uomini elite. Iniziamo da qui perchè Luca Braidot è ancora in gioco per conquistare il titolo stagionale, al termine di un 2022 stellare. Le due vittorie di luglio, la grande costanza di risultati ed il bronzo mondiale di Les Gets. Il margine di Nino Schurter è ampio ma recuperabile, cercando di tenere dietro ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Ladeldi2022 si appresta a vivere il weekend conclusivo della propria stagione nella più spettacolare delle cornici. Sarà infatti la Val di, in Trentino, ad ospitare le ultime e decisive gare della competizione, a partire da oggi e per tutto il weekend. La nostra presentazione comincia parlando dell’ultima gara in programma, quella che vedrà impegnati nell’ultimo Cross Country della stagione gli uomini elite. Iniziamo da qui perchèè ancora in gioco per conquistare ilstagionale, al termine di un 2022 stellare. Le due vittorie di luglio, lade costanza di risultati ed il bronzo mondiale di Les Gets. Il margine di Nino Schurter è ampio ma recuperabile, cercando di tenere dietro ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Eurosport_IT : Quando ci sono delle medaglie in palio c'è anche l'Italia! ?????? Gli Azzurri partono subito sul podio ai Mondiali di… - ItaliaTeam_it : Bronzo mondiale! ???? Terza posizione per Luca Braidot ai Mondiali di mountain bike di Les Gets! ????? #ItaliaTeam |… - KmcOrbea : ???? Volete seguire i nostri corridori? ?? XCC today - SportRepubblica : Mountain bike, Luca Braidot all'assalto della Coppa del Mondo in Val di Sole -