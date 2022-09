Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp San Marino. Bastianini 'Bagnaia mi ha aiutato' - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp San Marino. Bagnaia 'Ho sbagliato, penalità giusta' - zazoomblog : Motomondiale: Gp San Marino. Ciavatta È un evento sempre molto atteso - #Motomondiale: #Marino. #Ciavatta - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp San Marino, Quartararo 'Posto speciale per me' - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp San Marino. Ciavatta 'È un evento sempre molto atteso' -

Queste le parole di Enea Bastianini, il più veloce nelle libere del Gran Premio diMarino di MotoGP. Il pilota azzurro, dall'anno prossimo nel team ufficiale Ducati, non avrà il capotecnico ...Queste le parole di Francesco 'Pecco' Bagnaia, secondo nelle libere del venerdì in sella alla Ducati nel Gran Premio diMarino di MotoGP, penalizzato di tre posizioni al termine delle FP1. "Sono ...MotoGP GP Misano Day 1 Suzuki – Vi riportiamo gli highlights del venerdì di libere valido per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13° prova del mondiale 2022 di MotoGP.Il ducatista, secondo nelle libere del venerdì di Misano, partirà in gara tre posizioni indietro rispetto al tempo di qualifica.