MotoGP, perché Francesco Bagnaia è stato penalizzato a Misano: leggerezza e puntigliosità, cosa cambia per la gara (Di venerdì 2 settembre 2022) Non è stato un buon inizio di weekend a Misano per Francesco Bagnaia, impegnato a Misano nelle prove libere del GP di San Marino, sede del 14° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Il pilota della Ducati è già consapevole che nella corsa domenicale ben che gli vada partirà quarto dalla griglia sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Che cosa è successo? Nel corso della FP1 al centauro della Ducati è stato contestato dal Panel degli Stewards di essere rimasto in traiettoria, procedendo lentamente e creando di conseguenza una situazione di pericolo per i piloti che seguivano, nel caso specifico lo spagnolo Alex Marquez. Una leggerezza quella di Pecco che, conoscendo il regolamento, avrebbe dovuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Non èun buon inizio di weekend aper, impegnato anelle prove libere del GP di San Marino, sede del 14° round del Mondiale 2022 di. Il pilota della Ducati è già consapevole che nella corsa domenicale ben che gli vada partirà quarto dalla griglia sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Cheè successo? Nel corso della FP1 al centauro della Ducati ècontedal Panel degli Stewards di essere rimasto in traiettoria, procedendo lentamente e creando di conseguenza una situazione di pericolo per i piloti che seguivano, nel caso specifico lo spagnolo Alex Marquez. Unaquella di Pecco che, conoscendo il regolamento, avrebbe dovuto ...

