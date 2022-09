MotoGP GP San Marino 2022 | Miller | “Abbiamo capito che direzione prendere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Una mattina davvero particolare, non mi trovavo troppo bene e ho cercato di lavorarci su. Ogni volta che siamo usciti dai box siamo migliorati nei settaggi eche. Una giornata positiva, è importante essere nei primi dieci per cercare di essere pronti”. Lo ha detto Jack, terzo in sella alla Ducati dopo il venerdì di libere dinel Gran Premio di San. “Le prestazioni sembrano essere costanti, si potrebbe fare il tempo sul secondo giro – prosegue l’australiano a Sky Sport – Spero di avere più fiducia nel primo settore”. SportFace.