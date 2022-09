MotoGP, Francesco Bagnaia: “Penalità giusta, il feeling con la Ducati è in crescita” (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ calato il sipario sulla prima giornata di prove libere del GP di Misano, 14° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli la FP2 è stata all’insegna della Ducati nella simulazione del time-attack: ben quattro Rosse davanti, con Enea Bastianini e Francesco Bagnaia in prima e seconda posizione. Un Bagnaia però che ha più motivi per cui recriminare che essere contento. Nel corso della prima sessione, infatti, il piemontese ha commesso un’ingenuità, girando troppo lento in traiettoria e rappresentando un pericolo per chi stava arrivando in quel momento, in particolare lo spagnolo Alex Marquez. Per questo i commissari hanno deciso di attribuirli una Penalità di tre posizioni in griglia di partenza domenica. “Ho commesso un errore, credevo di aver tagliato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ calato il sipario sulla prima giornata di prove libere del GP di Misano, 14° round del Mondiale 2022 di. Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli la FP2 è stata all’insegna dellanella simulazione del time-attack: ben quattro Rosse davanti, con Enea Bastianini ein prima e seconda posizione. Unperò che ha più motivi per cui recriminare che essere contento. Nel corso della prima sessione, infatti, il piemontese ha commesso un’ingenuità, girando troppo lento in traiettoria e rappresentando un pericolo per chi stava arrivando in quel momento, in particolare lo spagnolo Alex Marquez. Per questo i commissari hanno deciso di attribuirli unadi tre posizioni in griglia di partenza domenica. “Ho commesso un errore, credevo di aver tagliato il ...

