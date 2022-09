MotoGP, Ducati super nelle prove libere a Misano. Ma la penalità a Bagnaia fa male (Di venerdì 2 settembre 2022) Prima giornata di prove libere che va in archivio a Misano con una notevole prova di forza corale delle Ducati, che si candidano così ad un ruolo importante in vista delle qualifiche di domani e soprattutto del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, quattordicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale ha piazzato infatti quattro piloti nelle prime quattro posizioni e sei moto nella top9 al termine del venerdì, a testimonianza della competitività delle GP21 e GP22 in condizioni di asfalto asciutto sul tracciato romagnolo. Enea Bastianini è stato il più veloce del lotto nel time-attack precedendo i compagni di marca Francesco Bagnaia, Jack Miller e Johann Zarco, mentre il leader del campionato Fabio Quartararo si è dovuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Prima giornata diche va in archivio acon una notevole prova di forza corale delle, che si candidano così ad un ruolo importante in vista delle qualifiche di domani e soprattutto del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, quattordicesimo atto stagionale del Mondiale. La casa di Borgo Panigale ha piazzato infatti quattro pilotiprime quattro posizioni e sei moto nella top9 al termine del venerdì, a testimonianza della competitività delle GP21 e GP22 in condizioni di asfalto asciutto sul tracciato romagnolo. Enea Bastianini è stato il più veloce del lotto nel time-attack precedendo i compagni di marca Francesco, Jack Miller e Johann Zarco, mentre il leader del campionato Fabio Quartararo si è dovuto ...

