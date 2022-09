Motocross delle Nazioni 2022, l’elenco completo dei partecipanti. Gli avversari dell’Italia (Di venerdì 2 settembre 2022) Infront Moto Racing ha pubblicato l’entry list della 75ma edizione del Motocross delle Nazioni, in programma da sabato 24 a domenica 25 settembre in Michigan (USA). Saranno ben 34 le squadre impegnate sulla leggendaria pista di RedBud, che torna ad ospitare l’evento quattro anni dopo l’ultima volta (nel 2018 trionfò la Francia). L’Italia va a caccia di un clamoroso bis dopo il memorabile successo ottenuto nel 2021 a Mantova, anche se non parte sulla carta con i favori del pronostico. La formazione tricolore verrà composta da Tony Cairoli (al rientro dopo il ritiro dalla MXGP), Mattia Guadagnini e Andrea Adamo, con Alberto Forato nel ruolo di riserva. Il Paese da battere, considerando i nomi che prenderanno parte alla manifestazione, sarà con ogni probabilità l’Olanda di Glenn Coldenhoff, Kay De Wolf e Calvin Vlaanderen, ma hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Infront Moto Racing ha pubblicato l’entry list della 75ma edizione del, in programma da sabato 24 a domenica 25 settembre in Michigan (USA). Saranno ben 34 le squadre impegnate sulla leggendaria pista di RedBud, che torna ad ospitare l’evento quattro anni dopo l’ultima volta (nel 2018 trionfò la Francia). L’Italia va a caccia di un clamoroso bis dopo il memorabile successo ottenuto nel 2021 a Mantova, anche se non parte sulla carta con i favori del pronostico. La formazione tricolore verrà composta da Tony Cairoli (al rientro dopo il ritiro dalla MXGP), Mattia Guadagnini e Andrea Adamo, con Alberto Forato nel ruolo di riserva. Il Paese da battere, considerando i nomi che prenderanno parte alla manifestazione, sarà con ogni probabilità l’Olanda di Glenn Coldenhoff, Kay De Wolf e Calvin Vlaanderen, ma hanno ...

