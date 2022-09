Moto Gp | Marquez ha deciso | il grande e inatteso cambiamento sconvolge i tifosi

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Marquez, il sole all'orizzonte: farà i test MotoGP di Misano - Gazzetta_it : Marquez, il sole all'orizzonte: farà i test MotoGP di Misano - motorboxcom : #MotoGP Marc #Marquez ha l'okay dei medici e sta già volando a Misano! #SanMarinoGP - FormulaPassion : #MotoGP | Ultim'ora: Marc Marquez sarà a Misano per partecipare ai test MotoGP del 6 settembre #SanMarinoGP - sportli26181512 : Marc Marquez e la presenza ai test di Misano: lo spagnolo oggi di nuovo in moto: La presenza di Marc Marquez ai tes… -

... battedopo un duello da malore e alla fine dichiara: "Ora sono un bravo ragazzo con i ... babbo Antonio e mamma Annamaria assemblavano componenti per divani, mentre la sua carriera in...... il pilota iberico potrebbe essere arruolato dal suo team per la prossima tappa del Motorland Aragon (16 - 18 settembre) SUBITO IN VOLO '' Soddisfatto con le condizioni del suo braccio, Marc...Prima l’aveva detto Alberto Puig in Olanda, poi l’ha ribadito Marc Marquez in Austria: “Honda deve cambiare qualcosa”. Quel “qualcosa” sarebbe stato individuato nel direttore tecnico in pista Takeo Yo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...