Mostra Venezia | con look ‘gender fluid’ e red carpet tricolore il divo Chalamet esalta il Lido

(Adnkronos) – (dall'inviata Ilaria Floris) Tuta rossa brillante con schiena 'hot' lasciata totalmente scoperta, occhiali da sole, ricci scomposti, sguardo scanzonato e, davanti, una platea di pubblico gremita come non si vedeva da anni. Il red carpet di Timothée Chalamet ha portato l'adrenalina alla Mostra di Venezia: acclamato come le star del passato, l'attore francese arriva sul tappeto rosso, 'scappa' a sorpresa dai fan all'entrata, torna davanti ai flash, si toglie e si rimette gli occhiali, sorride, ammicca, e il Lido si infiamma. Con l'arrivo sul tappeto rosso di Taylor Russell McKenzie, la coprotagonista di 'Bones and All', il primo film italiano in Concorso alla Mostra diretto da Luca Guadagnino, diventa chiaro che il rosso del look dell'attore è parte di ...

