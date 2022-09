Mostra del Cinema, i look da sbarco delle star (Di venerdì 2 settembre 2022) L’arrivo in barca al molo dell’hotel Excelsior è il biglietto da visita delle star alla Mostra del Cinema di Venezia. Nulla è lasciato al caso per questo debutto marittimo, atteso da fotografi e curiosi. Per l’occasione le vip si vestono di tutto punto, seguendo però mood ben distinti. C’è chi opta per un approccio casual e chi non rinuncia a look più costruiti. Ecco gli sbarchi dell’edizione 2022 (QUI invece trovi i look sul red carpet). Jeans e pantaloni Michela PersicoLe dive di Hollywood scelgono il jeans. Julianne Moore, presidente di giuria di Venezia 79, è casual-chic in Gucci mentre Sigourney Weaver abbina i pants in denim a blazer e borsa Valentino. Scarpe flat per entrambe. Pantaloni rossi a zampa di Elisabetta Franchi per Michela Persico ed effetto degradè per Elisa ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’arrivo in barca al molo dell’hotel Excelsior è il biglietto da visitaalladeldi Venezia. Nulla è lasciato al caso per questo debutto marittimo, atteso da fotografi e curiosi. Per l’occasione le vip si vestono di tutto punto, seguendo però mood ben distinti. C’è chi opta per un approccio casual e chi non rinuncia apiù costruiti. Ecco gli sbarchi dell’edizione 2022 (QUI invece trovi isul red carpet). Jeans e pantaloni Michela PersicoLe dive di Hollywood scelgono il jeans. Julianne Moore, presidente di giuria di Venezia 79, è casual-chic in Gucci mentre Sigourney Weaver abbina i pants in denim a blazer e borsa Valentino. Scarpe flat per entrambe. Pantaloni rossi a zampa di Elisabetta Franchi per Michela Persico ed effetto degradè per Elisa ...

