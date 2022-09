globalistIT : -

Globalist.it

Rispondendo quindi alla domanda su doveintenda destinare il petrolio invenduto, Peskov ha affermato: 'Verso direzioni alternative, verso quei paesi che operano a condizioni di mercato'.... le parole dell'ex rabbino capo dirav Pinchas Goldschmidt. Intesa sul risarcimento per i ... Fratelli d'Italiala scelta di evocare la figura della sua leader in un documentario sulla ... Mosca contesta il G7: “Un tetto al prezzo del petrolio Lo venderemo altrove” Dmitry Medvedev ha risposto a Ursula Von der Leyen, che ha proposto un tetto massimo al prezzo del gas importato dalla Russia. "Non avrete più gas, proprio come con il petrolio".Peskov ha sottolineato che "la Russia sta valutando tutte le opzioni", evocando "scenari alternativi" per le sue vendite. "Semplicemente con questi principi non di mercato non interagiremo con loro".