Morta investita da una moto: nuova segnaletica ed autovelox su via Caracciolo (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Abbiamo subito riattivato un programma di rifacimento della segnaletica orizzontale che nelle prossime settimane verrà completato su tutta la città, rivedremo anche meccanismi per garantire una migliore manutenzione e metteremo in campo strumenti come gli autovelox ma non potrà essere una rete molto diffusa a causa della conformazione della città”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in riferimento alle azioni che il Comune metterà in campo a seguito della morte di una giovane donna nella notte tra domenica e lunedì investita da una moto pirata su via Caracciolo. Manfredi ha anche riferito di una riunione con il comandante della polizia municipale, Ciro Esposito, ”per lavorare a un piano sulla sicurezza stradale per il miglioramento dei nostri sistemi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Abbiamo subito riattivato un programma di rifacimento dellaorizzontale che nelle prossime settimane verrà completato su tutta la città, rivedremo anche meccanismi per garantire una migliore manutenzione e metteremo in campo strumenti come glima non potrà essere una rete molto diffusa a causa della conformazione della città”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in riferimento alle azioni che il Comune metterà in campo a seguito della morte di una giovane donna nella notte tra domenica e lunedìda unapirata su via. Manfredi ha anche riferito di una riunione con il comandante della polizia municipale, Ciro Esposito, ”per lavorare a un piano sulla sicurezza stradale per il miglioramento dei nostri sistemi ...

news_mondo_h24 : Alessia Grimaldi, la 23enne morta investita sulla A14 - anteprima24 : ** Morta investita da una moto: nuova segnaletica ed autovelox su via Caracciolo ** - _ThanksHermione : @DebbyR96 Morta investita dalla macchina di Cate blanchett è un epitaffio degno di me - AlfiereInBianco : @Corriere Ora il modo corretto di raccontarla: un'orsa ha avuto accesso a una statale non recintata e, per questo,… - VickyAnnie : 'Cucciola di orso investita e uccisa da un pirata della strada: «È fuggito dopo averla travolta»' e pubblicano nel… -