Morta investita da moto | blocco stradale sul lungomare di Napoli

Napoli – I manifestanti che sono scesi in piazza a Napoli per ricordare Elvira Zriba, la giovane donna travolta ed uccisa da una moto sul lungomare di Napoli hanno bloccato per circa 30 minuti la circolazione delle auto sullo stesso lungomare partenopeo. Il blocco è stato effettuato con bidoni dell'immondizia al centro di via Caracciolo, proprio dove due notti fa la 34enne cameriera di uno chalet sul lungomare è stata investita. I familiari di Elvira non erano presenti al blocco stradale.

